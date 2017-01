Clown wiederentdeckt

Clo Bisaz ist Schauspieler, Produzent und Theaterleiter. Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne. Der 58-Jährige, der in Beinwil am See wohnt und das Theater am Bahnhof TaB Reinach führt, war und ist in verschiedenen Ensembles unterwegs. Unter anderem startete er zusammen mit Thomy Truttmann vor 13 Jahren als «Salto&Mortale» mit einer Geschichte über einen Clown, dessen Spässe niemanden mehr zum Lachen bringen und der sich deshalb den Tod herbeiwünscht.