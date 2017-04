Im Technopark in Brugg kann man sich jetzt zum Drohnenpiloten ausbilden lassen. Im Mai startet der erste der einwöchigen Kurse, die von der Drohnenschule Fly&Film in Zusammenarbeit mit der auf Sicherheits- und Qualitätsmanagement (unter anderem in der Luftfahrtindustrie) spezialisierten «2 Assist U» angeboten werden. In der Westschweiz hat Fly&Film-Chef Frédéric Hemmeler seine Drohnenkurse vor zwei Jahren etabliert, für die Deutschschweiz ist das Angebot in Brugg am Sitz von «2 Assist U» im Technopark eine Premiere.

Wozu eine solche Ausbildung?

Wer eine Drohne steigen lassen will, muss dafür in der Schweiz gar keine Prüfung ablegen. Erst ab einem Gewicht von mehr als 30 Kilogramm muss der Betrieb einer Drohne vom Bundesamt für Zivilluftfahrt bewilligt werden. Drohnen, die leichter sind als ein halbes Kilo, gelten noch nicht einmal als Flugmodelle, sondern als Spielzeug. Wenn es sich nicht gerade um hoch spezialisierte Anwendungen handelt, kann also jedermann mit den in irgend einem Elektro-Fachmarkt oder im Online-Handel frei erhältlichen Geräten mehr oder weniger herumhantieren, wie er will.

Das wird sich in absehbarer Zeit ändern, ist Frédéric Hemmeler überzeugt. Drohnen fliegen nicht über den Wolken, wo die Freiheit angeblich grenzenlos ist. Da ist bei einer exponentiell wachsenden Zahl der unbemannten Flugkörper und ihren Anwendungsgebieten Regulierungsbedarf gegeben. Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt warte man wohl ab, was die EU in Sachen Drohnenlizenz unternimmt, er persönlich glaube aber, dass man bis 2019/20 eine Lösung werde finden müssen, sagt Hemmeler.

«Neue Ära der Aviatik»

Seine Kurse richten sich grundsätzlich an jedermann. Der Käufer eines Billigst-Produkts, der nur mal per «Luftangriff» herausfinden möchte, was bei den Nachbarn im Garten so läuft: Er wird abgesehen von praktischen Flugübungen erfahren, dass er das ohne deren Einverständnis gar nicht darf. Der Ambitionierte, sagen wir mal ein Architekt, der Areale ausmessen und deren Umgebung dokumentieren will: Er wird sein teures High-Tech-Gerät nicht mangels praktischer Flugerfahrung an einem Baum zerschellen sehen wollen.

Zwar für jedermann zugänglich und nützlich, aber dass die Ausbildung eher auf einen zumindest semiprofessionellen Umgang mit Drohnen ausgerichtet ist, zeigt sich schon am Umfang und Preis: Die Kurse dauern entweder fünf Tage oder sechs Abende plus einen Samstag. Der Wochenkurs kostet 1850, die Abendkurse 1950 Franken. Am Ende ist ein Examen in Theorie und Praxis zu absolvieren.