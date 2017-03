Gute Boxen waren schon drin

Die vier bauten den Motor aus, ersetzten alle Gummiteile, rissen die alte Dusche raus, schraubten Tablare rein, klebten Ford-Kleber auf unschöne Stellen im Lack, fragten Ford um einen Zustupf an, kriegten ihn. Das Strassenverkehrsamt winkte ihre Rosalie bei der ersten Prüfung schon durch. Mechatroniker Niklas erzählt es mit Stolz.

Gute Boxen waren schon drin in ihrem Hippie-Bus und ein CD-Wechsler. Lukas Umiker brannte eine CD mit Lieblingssongs. Als musikalisches Backup hatten sie das Smartphone. Raphi erstellte einen Blog, damit die Familien und Freunde in Echtzeit würden mitverfolgen können, wo die Ammerswiler sind (ford-transit-roadtrip.jim). Sie montierten ein Navigationsgerät, Reiseführer kauften sie keine. Unterwegs googelten sie zum Beispiel «Sehenswürdigkeiten Frankreich Westküste». Sie lernten bald: An Tankstellen und in McDonalds gibt’s immer gratis WLAN.

So sind die Hippiebus-Fahrer heute unterwegs. Ohne Reiseführer, dafür mit Smartphone-Aufladegerät, die Reise-Unfallversicherung hatten sie gewissenhaft abgeschlossen.

Dennoch war Niklas auf den ersten Kilometern nervös: Der Bus schaukelte beim Fahren, der Motor brummte laut. Fuhren sie ihn zu hochtourig? Würde er zwei Monate lang durchhalten? Die vier hielten sich an Tempo 80, um Rosalie nicht zu viel zu zumuten. Nur einmal, nach der Fähre von Frankreich nach England, schaffte Rosalie die Rampe nicht. Fahrerwechsel. Mechatroniker Nicklas drückte das Gaspedal durch, Rosalie brachte die jungen Männer röhrend auf die Insel.

Es war ihre erste grosse Reise ohne Eltern, das erste Mal Paris, das erste Mal ohne den elterlichen Kühlschrank als Back-up. Aber es war keine Fahrt ins Blaue. Die jungen Erwachsenen hatten nicht nur die nötigen Versicherungen im Sack, sondern auch genug gespartes Geld. 4000 Franken gab beispielsweise Lukas während der zwei Monate aus. Er lernte an der Westküste Frankreichs surfen, er ging mit den anderen auch mal auswärts essen, sie campierten nie wild, sie bezahlten Eintritt an den klassischen Touristen-Hotspots.

Vielleicht ist es typisch für die jetzige junge Generation: Es sind keine naiven, jungen Wilden. Die ersten beiden Wochen wurden durchgeplant: die Tagesetappen, die Campingplatz-Reservationen, der Fährentransfer.

Die Gelassenheit kam später

Sich treiben lassen, das lernten die Jungs aus dem Aargau erst nach und nach. Luxemburg, Amsterdam, Brighton und London hatten sie da schon gesehen. Jebril und Raphael hatten schon in die Schweiz zurückreisen müssen. Nur noch Lukas und Niklas wohnten in Rosalie. Weil das Navi nicht wusste, wie breit Rosalie war, blieben sie in Étretat in der Normandie fast in einer schmalen Gasse stecken. Sie mussten Abfallkübel zur Seite schieben.

Dann entdeckten sie einen abgelegenen Campingplatz bei einem französischen Bauern, weil sie spontan einem Wegweiser gefolgt waren. Sie waren von den kleineren Städten Biarritz, Saragossa und Brügge begeisterter als von Paris oder London. «Alle hatten uns von Paris vorgeschwärmt», sagt Niklas, «aber es ist gar nicht so schön, wie alle sagen.»

An der Südküste von England standen die Reise-Novizen auf den Kreidefelsen Seven Sisters und fühlten sich frei. Dieses Gefühl hatten sie nicht im Voraus googeln können. Mit jedem Kilometer, der Rosalie hinter sich liess, lernten sie das Reisen. Sie zeigten in Spanien auf die Speisekarte, ohne zu wissen, was serviert werden würde. Sie sangen aus einer Kehle mit Rosalies Boxen mit, schossen Fotos vor nackten Frauen-Schaufensterpuppen und phallischer Kunst und vergassen nicht, die daheim via Reiseblog auf dem Laufenden zu halten. Die erste Reise eben. Über die sie einst sagen werden: «Als wir noch ganz jung waren, fuhren wir mit einem selber umgebauten Büssli durch Europa.»

803 Liter Benzin

Deutschland, Luxemburg, Belgien, Holland, England, Frankreich, Spanien, Italien haben sie gesehen. Sie wissen, dass man einander manchmal aus dem Weg gehen muss, wenn man so nahe aufeinander reist. Sie kennen jetzt das Gefühl plötzlicher Vertrautheit, das sich einstellt, wenn man in der Fremde auf einem Zeltplatz auf einmal Schweizerdeutsch hört. Das Tessin und die ganze letzte Etappe zurück nach Ammerswil kam ihnen wunderschön vor. Niklas sagt nach 55 Tagen Reise, 5635 gefahrenen Kilometern und 803 Liter verbrauchtem Benzin den Satz all jener, die zum ersten Mal lange verreist sind: «Man lernt das Zuhause schätzen.»

Rosalie haben sie eingewintert und noch einen Ölwechsel gemacht. Bald wird sie verkauft. Aber die vier wollen wieder gemeinsam los. Vielleicht auf dem Motorrad. Vielleicht in den Osten. Reisen – das können sie jetzt.