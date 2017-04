Eine Autofahrerin fuhr am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in ihrem Audi A3 von Hallwil Richtung Seon. Auf der Höhe Mülisacker wollte ein weisses Fahrzeug von links in die Seetalstrasse einmünden, kollidierte dabei aber mit dem Audi.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, fuhr der der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter. Der Audi wurde hinten rechts beschädigt.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können. Der Stützpunkt Unterkulm nimmt per Telefon Hinweise entgegen: 062 768 55 00 (mgt)