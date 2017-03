Die Kollision ereignete sich am Dienstag, um 13.30 Uhr, im Kreisverkehr in Hallwil. Der 15-jährige Mofa-Fahrer fuhr von Dürrenäsch her in den Kreisel und stiess dabei mit einem von Seon kommenden Auto zusammen. Dabei zog er sich Schürfungen zu. Zudem wurde das Motorfahrrad beschädigt.

Das unbekannte Auto – ein grauer SUV – fuhr in der Folge ohne anzuhalten in Richtung Dürrenäsch weiter. Darin befand sich laut Angaben des Mofa-Fahrers ein älteres Paar.

Die Kantonspolizei in Unterkulm sucht den unbekannten Lenker und Augenzeugen.