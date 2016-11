Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend um 18 Uhr in Fahrwangen. Im Bereich des dortigen Fahrradgeschäfts mündete eine 57-jährige Automobilistin von einer Seitenstrasse in die Sarmenstorferstrasse ein. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision mit einem herannahenden Auto.

Die 57-Jährige schien anfangs bewusstlos in ihrem stark beschädigten Kleinwagen eingeklemmt zu sein. Daher rückte die Strassenrettung der Feuerwehr aus. Im Spital zeigte sich dann, dass die Frau unverletzt war. Der Lenker des anderen Autos klagte einzig über Schmerzen an der Schulter. Auch sein Auto wurde erheblich beschädigt.

Aus welchem Grund die Unfallverursacherin den Vortritt des anderen Wagens missachtete, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei ihr eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Der Unfall führte auf der stark befahrenen Hauptstrasse zu Verkehrsbehinderungen. Bis die Unfallstelle geräumt war, leistete die Feuerwehr Verkehrsdienst.