Bei einer Kollision mit einem Toyota in Seon hat sich eine 78-jährige Frau am Mittwoch leichte bis mittelschwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde durch den Zusammenprall zu Boden geschleudert und von einer Ambulanz ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mitteilt.

Zur Kollision kam es wie folgt: Der Toyota-Lenker, ein 74-jähriger Schweizer, fuhr um 11.45 Uhr in Seon auf der Seetalstrasse in Richtung Lenzburg. Beim Fussgängerstreifen erfasste das Auto die Fussgängerin. Die genauen Unfallumstände sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kantonspolizei hat dem Unfallfahrer den Führerausweis vorläufig abgenommen. (pz)