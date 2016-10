"Wenn einer Selbstmord begehen will, dann ist das sein gutes Recht", findet Daniel Hölzle, Präsident Grüne Aargau. Er hat allerdings Verständnis für die Nonstop-Überwachung während der Untersuchung. Es handle sich um einen Fall von grossem öffentlichen Interesse, der lückenlos aufgeklärt und mögliche weitere Taten aufgedeckt werden müssen. "Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn er sich umgebracht hätte", sagte er. "Ich verstehe, dass man alles getan hat, damit er am Leben bleibt."

Keinen Gefallen an einem Selbstmord eines jeden Häftlings hat Fred Grob, der seit über 30 Jahren als Gefängnisseelsorger tätig ist. Selbstmord sieht er grundsätzlich als einen Fehler an und beruft sich dabei auf seinen Glauben. "Ich glaube nicht, dass Gott das möchte." Und: "Letztlich ist das Leben ein Gut, das nach meinem Glauben und meiner Ethik nicht abgebrochen werden darf." Er ist sein Auftrag, Suizide zu verhindern. So erzählte er von einem Häftling mit Selbstmordgedanken, für den er gebetet habe. "Von da an hat der Mann die Gedanken nicht mehr gehabt. Für mich war das ein Erfolg."