Am Winzerfest in Döttingen stellte die Polizei letztes Wochenende mehrere falsche Hunderternoten sicher. Nun hat sich herausgestellt, dass auch an der Gewerbeausstellung von Möhlin Falschgeld im Umlauf war. Im Hinblick auf weitere Anlässe dieser Art mahnt die Kantonspolizei zu Vorsicht.