Erst durch die Recherchen der az wurde der Streit zwischen Aarau und Bern publik: Es geht um 800'000 Franken, die der Antennensuchlauf bei der Jagd nach dem Mörder von Rupperswil gekostet haben soll und die der Bund jetzt dem Kanton Aargau verrechnet. Dieser ficht die Rechnung nun vor dem Bundesverwaltungsgericht an.

Der Kanton akzeptiert die Rechnung von 800'000 Franken nicht. Wussten Sie nicht von Anfang an, wie teuer das Abfangen der Handydaten im Fall Rupperswil kommen wird?

Urs Hofmann: Der Entscheid, die Antennensuchläufe durchzuführen, lag ausschliesslich in der Kompetenz der Staatsanwaltschaft. Als Regierungsrat darf ich auf Ermittlungshandlungen keinen Einfluss nehmen. Selbstverständlich hat mich die Staatsanwaltschaft jedoch darüber informiert, dass aus dieser Massnahme erhebliche Kostenfolgen resultieren können.

Warum zieht der Kanton Aargau die Rechnung für die Handy-Ermittlung vor Bundesverwaltungsgericht?

Unsere Juristen kamen zum Schluss, dass es keine ausreichende gesetzliche Grundlage gibt für eine Kostenauferlegung in dieser Höhe. Mehr darf ich zur Argumentation wegen des laufenden Verfahrens nicht sagen.

Wieviel kostete die Untersuchung im Mordfall Rupperswil insgesamt?

Nur soviel: Die 800'000 Franken für die Handy-Ermittlungen sind ein substanzieller Betrag innerhalb der Gesamtkosten. Vor allem aber entstanden interne Personalkosten, die nicht direkt zu zusätzlichen Ausgaben führten.

Die 800'000 Franken haben Sie aber unabhängig vom Ausgang des Gerichtsverfahrens um die Handykosten als Rückstellung verbucht. Wurde das Parlament darüber informiert?

Die Jahresrechnung 2016 mit der entsprechenden Rückstellung wird dem Grossen Rat in den nächsten Tagen zugestellt und dann in den zuständigen Kommissionen behandelt.

Jetzt kommt es zu einem Gerichtsfall ums Geld, bevor der Strafprozess gegen den Täter von Rupperswil beginnt. Stand nicht zur Diskussion, den Geldstreit ruhen zu lassen und die Rechnung einfach zu begleichen angesichts des Ausmasses der Tragödie?

Nein. Wenn unsere Fachleute eine Rechnung als zu hoch betrachten, muss sich der Regierungsrat im Interesse der Steuerzahler zur Wehr setzen.

Jemand muss letztlich für die Kosten dieser Antennensuchläufe aufkommen. Warum nicht der Kanton?

Darüber muss jetzt das Bundesverwaltungsgericht entscheiden. Der Fall kann ein Präjudiz für andere Fälle werden.

Inwiefern?

Die Frage dahinter ist: Wie stark beeinflusst die Höhe solcher Gebühren die Ermittlungen von Strafbehörden? Im Fall Rupperswil hätte man so oder so entschieden, alles zu tun, um den Täter zu fassen. Aber wie ist das bei weniger spektakulären Fällen und in kleineren Kantonen mit kleinen Budgets? Es wäre heikel, wenn ein Täter nicht gefasst wird, nur weil sich die Strafverfolgungsbehörden aus Kostengründen scheuen, die als notwendig erachteten Ermittlungen vorzunehmen.