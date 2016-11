Zurück zur AZ-Fusion: Gestartet wurde mit einer Auflage von 120'000. Das war optimistisch, denn beide Zeitungen hatten kaum mehr als 60'000 Abonnenten.

Beide hatten sogar noch Luft drin. Wir mussten dann etwas zurückschrauben. Die effektive Auflage hat sich dann etwa bei 110'000 eingependelt (inklusive Limmattaler Tagblatt).

Und publizistisch? Wie reagierten die Leute? Mit Monopol-Ängsten?

Natürlich hatten nicht alle Freude. Wenn man zwei Zeitungen fusioniert, gibt es Verlierer. Das ist eine Verarmung der Pressevielfalt. Übrigens träume ich heute noch von den Zeiten, als jede politische Bewegung ihr eigenes Blatt hatte.

Man behalf sich mit der Wortschöpfung «Vielfalt in der Zeitung».

Das war mehr als ein Lippenbekenntnis. Wir hatten klar kommuniziert: Wir machen eine Forumszeitung mit liberalem Profil, die allen politischen Lagern offen steht. Das haben wir durchgezogen. Eine Zeitung soll eine Haltung haben, klar kommentieren, aber sonst offen sein und die politische Diskussion fördern.

In Baden musste man immerhin den Verlust des Badener Tagblatts verdauen.

Das war nicht leicht, das ist richtig. Aber es war auch an der Zeit, etwas Aufbruchstimmung zu verbreiten. Die beiden Blätter gefielen in konservativen Kreisen besser als in liberalen. Wir haben klar gesagt: Jetzt machen wir etwas Neues, eine weltoffene Aargauer Zeitung. Ich muss sagen, ich habe in der Endphase des BT auch ein bisschen gelitten, das war nicht mehr ganz meine politische Haltung.

Der BT-Geist wurde fraktioniert.

Kann man so sagen. Viele trauerten dem BT nach, viele aber auch nicht. In Aarau war auf jeden Fall der Abschiedsschmerz weniger gross. Jetzt heisst unsere Zeitung zwar Aargauer Zeitung, geredet haben die Leute aber immer noch vom Tagblatt.

Immerhin mussten die Aarauer einen Badener Verleger begrüssen?

Ich hatte ein bisschen Sorgen, wie man in Aarau darauf reagieren würde. Mein Glück war aber, dass ich zum letzten Jahrgang gehörte, der von Baden in die Kanti Aarau ging. Ich kannte so schon ziemlich viele Leute. Unter anderem Jahrgänger Jürg Schärer, der bereits im AT-Verwaltungsrat war.

Aber das reichte noch nicht.

Nein, das war mir auch klar. Ich bekam dann die Gelegenheit, mich den Aarauern grosszügig zu zeigen, als der FC Aarau auf der Kippe stand. Ich konnte dem damaligen FCA-Präsidenten Michael Hunziker bei seinen Rettungsbemühungen helfen. Allerdings musste ich da ziemlich tief in den Sack greifen.

Der Retter des FC Aarau wurde dann auch noch zum Aarauer Beizer.

Da haben mir viele abgeraten. Aber man musste den Aarauern signalisieren, dass das nicht eine Fusion ist, wo schliesslich alles in Baden landet. Gut, eine Beiz namens «Einstein» im AZ-Medienhaus war einfach so eine Idee von mir, die ich nicht bereue. Man muss auch sehen, dass viele Arbeitsplätze in Aarau blieben oder dorthin verlagert wurden. Am Schluss hat Aarau bestimmt mehr profitiert als Baden.

Die Liegenschaft an der Aarauer Bahnhofstrasse lag und liegt den Aarauern natürlich am Herzen.

Ja, das war für die Aarauer das Aargauer Tagblatt, nicht das Produktionsgebäude in der Telli. Aber das Gebäude musste renoviert werden, und da erwies sich ein Neubau schliesslich als besser. Der Verwaltungsrat war dann aber zum Schluss gekommen, dass wir dieses Gebäude für das Unternehmen gar nicht brauchen: Nicht betriebsnotwendig, also verkaufen.

Aber der Architekturwettbewerb war ja schon durchgeführt worden?

Wir hatten sogar einen praktisch unterschriftsreifen Vertrag mit der Aargauischen Pensionskasse. Aber dann gab es einen merkwürdigen Zufall.

Zufall? Bei einem Liegenschaftsdeal?

Das Leben besteht aus Zufällen. (Lacht) Spass beiseite. Ich hatte oft Kontakt mit dem Berner Verleger Charles von Graffenried. Und der sagte mir bei einem Austausch: Ein solches Gebäude an bester Lage darfst du nie verkaufen. Ich sagte: Ja, aber es ist nicht betriebsnotwendig . . . – Nei, ned verchoufe . . .

Und da übernahmen Sie die Liegenschaft selbst.

Nein, ich ging zuerst nach Hause und fragte die Familie. Die Familie sagte auch unisono: Nein, nicht verkaufen. Da kratzte ich alles zusammen und noch ein bisschen dazu und ging zu unserem Finanzchef: Ich habe noch einen anderen Käufer als die Aargauische Pensionskasse. Zu gleichen Konditionen – leider hatte Finanzchef Roland Tschudi mit der Aargauische Pensionskasse sehr gut verhandelt. Aber anders war das nicht zu machen. So kam ich zum AZ-Medienhaus. Es hing lange an einem Faden. Aber die Familie und von Graffenried haben mich überzeugt.

Und nie bereut.

Nein, nie.

Wir sind praktisch schon bei der AZ-Medien-Expansion. Zuerst nochmals die Fusion. Was war eigentlich der grösste Knackpunkt? So reibungslos verlief die Sache ja nicht.

So viele Holperer gab es gar nicht. Wir taten einen Glücksgriff mit Konrad Fischer, einem Zürcher Anwalt, der aber aus Aarau stammte, der den ganzen Prozess moderiert hatte. Ich kannte ihn von der Kanti her, er wurde dann von beiden Seiten gut akzeptiert. Er leitete das sehr gut und wirklich objektiv.

