Roland Basler, Präsident der BDP, will den achten Platz von Maya Bally in der Umfrage nicht überbewerten. «Nach der späten Ankündigung von Susanne Hochuli, auf eine Kandidatur zu verzichten, war die Zeit für unseren Wahlkampf relativ knapp.» Bally habe aber gute Auftritte bei Podien und mit ihrer Planwagen-Aktion gehabt. Dies stimmt Basler zuversichtlich, dass die BDP-Kandidatin noch an Bekanntheit und Wählergunst zulegen werde. «Ziel ist es, im ersten Wahlgang praktisch Kopf an Kopf mit Yvonne Feri und Franziska Roth zu sein, dann würden wir im zweiten sicher wieder antreten», sagt der Parteipräsident.

Obwohl seine Kandidatin nochmals fünf Prozentpunkte weniger aufweist, ist GLP-Präsident Beat Hiller zuversichtlich, was die Chancen von Ruth Jo. Scheier angeht. «Ich bin überzeugt, dass sie in den nächsten Wochen zulegen wird», sagt er mit Blick auf die letzten Wahlen in den Kantonen St. Gallen, Schaffhausen und Bern, wo die Grünliberalen relativ gut abgeschnitten hätten. Hiller sagt aber auch, wenn Scheier im ersten Wahlgang keinen höheren Wähleranteil als in der Umfrage erziele, sei die Diskussion müssig, ob die GLP im zweiten Wahlgang nochmals antreten solle.