Versprayt wurden der Gehweg und die Lärmschutzwand am Bahnweg. Die Unbekannten sprayten Sätze wie „Smokers from the Hood 420“ oder „Trump 4-President“, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Kapo Aargau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können. Telefon: 062 745 11 11.