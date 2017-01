Die Pnos versammelte sich am Abend tatsächlich in Rothrist beim Möbel Hubacher. Die Kantonspolizei kontrollierte Personen, erfasste deren Personalien und überprüfte sie

im Fahndungssystem.

«Die Stimmung war friedlich und die Personen kooperierten», sagt Graser. Insgesamt wurden rund 60 Personen mit mutmasslich rechtsextremer Gesinnung kontrolliert, wie die Kantonspolizei am Sonntagmorgen mitteilt.

Die Kantonspolizei hat mehrere Verstösse gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz festgestellt. Die Personen wurden daraufhin aus dem Kantonsgebiet weggewiesen worden. Gründe für Festnahmen gab es nicht. Die Polizei hob die Kontrollstelle noch am Abend wieder auf.

Konzert in Willisau

In Willisau fand das Konzert schliesslich statt. «Wir haben mit den Veranstaltern gesprochen und ihnen mitgeteilt, dass man unverzüglich einschreiten werde, sollte es zu Straftaten kommen», sagte Polizeisprecher Kurt Graf gegenüber «Blick».

Mindestens eine Anzeige werde es dennoch für die Veranstalter geben: Sie haben die Veranstaltung nicht bewilligen lassen.

Polizei will Geburtstagsparty auflösen

In Sins kam es in diesem Zusammenhang am frühen Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Die Polizei ging davon aus, dass eine Geburtstagsparty ein möglicher Treffpunkt für das Neonazi-Konzert hätte sein können. Graser: «Der Mann war uns bekannt. Er hatte bereits vor einigen Jahren ein Konzert mit rechtsextremem Hintergrund organisiert.» Deswegen habe sich die Polizei entschieden, den Anlass in einem gemeindeeigenen Lokal zu verhindern.

Der Polizei stand bei diesem Einsatz ein Helikopter der Schweizer Armee zur Verfügung.

Deutscher Rapper im Wallis

Zudem gab es Meldungen aus dem Wallis: Dort soll die Kantonspolizei Hinweisen nachgehen, wonach der deutsche Rapper Julian Fritsch alias Makss Damage in Begleitung eines Dutzend Rechtsextremer in einer Bar gesehen worden sein soll.

Fritsch wurde 2016 wegen Volksverhetzung verurteilt. In seinen Texten ruft der deutsche Rapper zu Deportationen in Konzentrationslager auf und knüpft klare Verbindungen zum Nationalsozialismus. Der 28-Jährige ist zudem wegen der Verbreitung von gewaltpornografischen Schriften schuldig. (nim/dwi/ldu)