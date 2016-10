Patrik Müller, Chefredaktor der Schweiz am Sonntag, wird per 01.01.2017 zusätzlich die Chefredaktion der «az Nordwestschweiz» übernehmen. Die beiden Marken «Schweiz am Sonntag» und «az Nordwestschweiz» kommen damit unter einheitliche Führung. Rolf Cavalli, Chef Digitale Medien und Region Aargau, ist neu Stellvertreter des Chefredaktors.