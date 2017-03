Die Brittnauer Gemeindeschreiberin Denise Woodtli bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda eine entsprechende Meldung vom "Zofinger Tagblatt". Weitere Angaben machte Woodtli aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht.

Einen Tag nach dem Lawinenabgang am 2453 Meter hohen Jochgrubenkopf in den Tuxer Alpen begannen Experten der Alpinpolizei den Hergang zu rekonstruieren. "Am Vormittag waren wir gemeinsam mit einem Sachverständigen am Unfallhang", sagte Alpinpolizist Thomas Zingerle am Donnerstag gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Leichen werden obduziert

Die vier überlebenden Mitglieder der achtköpfigen Gruppe aus der Schweiz durften nach der Befragung am Nachmittag die Heimreise antreten. Die Leichen der vier männlichen Tourengänger im Alter von 52 bis 75 Jahren sollen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft obduziert werden.

Der Alpinpolizist bestätigte, dass Spuren eines Tourengängers gefunden wurden, der offenbar zuvor den Hang befahren hatte. Die Schneebrettlawine hatte grosse Ausmasse: Sie war etwa 700 Meter lang, ihr Anriss rund zwei Meter hoch.

Die achtköpfige Gruppe aus der Schweiz war am Mittwoch gegen Mittag vom Gipfel des Jochgrubenkopfes über den Nordhang abgefahren. Dabei löste sich die Lawine, die alle acht Tourengänger mit in die Tiefe riss.