Eine Empfehlung also, keine Verpflichtung. Regierungssprecher Peter Buri sagt: «Wir haben das Anliegen des Bundes weitergeleitet und sind damit seiner Bitte nachgekommen.» Der Kanton veröffentliche seine kantonalen Ergebnisse wie seit je erst nach Mittag; über die Kenntnisgabe des Kreisschreibens hinaus werde er aber keinen Druck auf die Gemeinden ausüben. Dazu gebe es keine gesetzliche Grundlage.

Renate Gautschy rechnet denn auch nicht damit, dass diese Empfehlung in alllen Gemeinden umgesetzt wird. Die Idee aus Bern sei in der Vereinigung der Gemeindeammänner bisher gar nicht thematisiert worden. Überrascht reagiert Alfred Müller, als er am Telefon von der neuen Regelung erfährt. Der Gemeindeschreiber von Hirschthal sagt, diese sei ihm bislang nicht bekannt gewesen.

Im neunseitigen Kreisschreiben vom Kanton, das er daraufhin hervorholt, findet er die kurze Passage dann doch noch. «Besonders vehement sind wir nicht darauf hingewiesen worden», urteilt Müller nach der Lektüre. Seine Gemeinde, die bei der Abstimmung im vergangenen Februar die Resultate so früh wie keine andere Aargauer Gemeinde bekannt gegeben hat, wird sich an die neue Regelung halten – auch wenn sich Alfred Müller nicht vorstellen kann, dass es andernfalls zu einer Beeinflussung von Stimmberechtigen kommen könnte.

«Umso mehr, da die Urne in Hirschthal am Sonntag bereits um 9 Uhr geschlossen wird und später eintreffende Stimmabgaben nicht mehr berücksichtigt werden können.»

Helfer sollen nicht länger ausharren

In Niederrohrdorf hat sich der Gemeindeschreiber Hugo Kreyenbühl bereits eine Strategie überlegt, wie die Helfer nicht länger als nötig im Urnenbüro ausharren müssen: «Wir timen den Versand der Mails mit den Ergebnissen so, dass sie um 12 Uhr verschickt werden.» Das Argument, wonach die ersten Trendmeldungen bei einem knappen Ausgang zu Beeinflussung und Abstimmungsbeschwerden führen könnte, sei nicht völlig aus der Luft gegriffen, sagt Kreyenbühl.

Er erinnert allerdings daran, dass die Resultate auch weiterhin so bald wie möglich in der Gemeinde öffentlich ausgehängt werden. In Zeiten von Smartphone und Social Media wäre der Schritt vom Aushang zur Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit nicht mehr allzu gross.

Ausgehängt werden die Ergebnisse auch in Gansingen, in jener Gemeinde, die bei der letzten Abstimmung vom 5. Juni die schnellste war – um 10.03 Uhr stand fest, wie das Dorf gestimmt hat. «Wir werden uns an die Empfehlung halten und die Resultate erst am Mittag verschicken», sagt Gemeindeschreiberin Patricia Bur.

An den Abläufen ändere sich für diesen Sonntag nichts, ob die Helfer künftig erst später im Wahlbüro erscheinen müssen, sei bisher noch kein Thema gewesen.