Manor hat Prozesse überprüft

Jetzt zeigen Recherchen der az: Betroffen ist die Manor-Filiale in Baden. Mediensprecherin Elle Steinbrecher sagt, man sei von der Staatsanwaltschaft am Montag darüber informiert worden, dass es sich bei der laufenden Strafuntersuchung um ein Vorkommnis in der Manor Baden handle.

«Wir können bestätigen, dass es bei Manor Baden im Jahr 2015 zu Entlassungen wegen Verstössen in der Einhaltung der Hygienevorschriften gekommen ist», sagt Steinbrecher. Dieses Verhalten sei für Manor «unter keinen Umständen akzeptabel», entsprechend habe man den Fall «mit allen Konsequenzen aufgearbeitet».