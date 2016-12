Auch über die Kompetenzen der Bundespräsidentin wurde diskutiert: So erzählte Leuthard, dass sie auch mitbestimmen dürfe, in welches Restaurant der Bundesrat essen gehe. «Wir laufen wie ganz normale ins Restaurant, essen dort ganz normal, was es auf der Karte gibt», erzählte die Medienministerin mit ironischem Unterton.

Natürlich waren nicht nur Doris Leuthard oder Ueli Maurer die Zielscheiben der Sprüche vom Duo Giacobbo/Müller – so wurde die Bundespräsidentin in spe auch gefragt, «welche Rede sie denn am Tag der Kranken halten will», als eine Anspielung auf die letztjährige Rede von Johann Schneider-Ammann, welche sogar Barack Obama zum Lachen gebracht hat.

Nastücher und Wein

«Wie geht man mit politischen Niederlagen um?», wollte Komiker Giacobbo wissen, mit Hinweis zu den verloren Abstimmungen um die Autobahn-Vignette und Zweitwohnungsinitiative. «Natürlich ist man da zuerst traurig, vielleicht braucht es Nastücher, Wein oder Freunde», antwortete Leuthard salopp.