Der Tod eines Clowns führt den Bestatter in die skurrile Welt eines Varietés, in der jeder jeden bekämpft. Auch ein aus dem Fenster gestürzter Box-Champion macht der Kapo zu schaffen – offenbar war das Opfer in dubiose Finanzgeschäfte verstrickt. Und als in einem Brockenhaus inmitten von altem Gerümpel eine mumifizierte Leiche auftaucht, werden gar Fabio Testi und Erika Bürgisser zu unfreiwilligen Ermittlern.

Berühmte Schauplätze im Aargau

Am meisten beschäftigt Luc Conrad jedoch ein komplexes Rätsel rund um das berühmte Albert-Anker-Gemälde «Kinderbegräbnis» im Aarauer Kunsthaus.

Um es aufzulösen, jagt Luc kreuz und quer durch den Aargau – vom renommierten Kunsthaus zur Klosterkirche Muri bis zur berühmten Linner Linde. Ein brillanter Verbrecher zieht dabei die Fäden. Auch Luc Conrad wird zu seinem Ziel.