In den letzten Tagen hat die Gemeindekanzlei von Brittnau diverse Meldungen über Giftköder für Hunde auf Gemeindegebiet erhalten. Das "Zofinger Tagblatt" verweist auf eine Mitteilung der Gemeinde, in der steht, dass mindestens zwei Hunde an den fatalen Fresshäppchen qualvoll gestorben sind.

Der Gemeinderat empfiehlt den Hundehaltern, ihre Vierbeiner zurzeit an der Leine zu führen, um sie besser unter Kontrolle zu haben. Wer Giftköder findet, soll dies der Polizei oder dem Veterinärdienst melden.

Auf der Facebook-Seite "Du besch vo Brittnau, wenn..." warnte eine Nutzerin bereits Anfang April vor Giftködern.