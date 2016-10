Hintergrund für Göläs Offensive: Die Vermarktung seiner neuen CD "D'Stärne", deren Texte erstmals politischer daherkommen.

Andreas Glarner will den Erfolg Göläs sichern. Dieser entlarve die SPler als "Studierte, Pädagogen und Philosophen" - in seinen Augen offenbar Schimpfwörter. Das erklärte Glarner gegenüber dem Blick. Glarners Angst: Weil Gölä so politisch ist, könne es sein, dass SP-Anhänger dessen CD verschmähen. Er habe deshalb gleich zehn CDs erworben und rufe nun alle dazu auf, es ihm gleich zu tun.