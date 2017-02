Der dunkelhäutige Naveen Hofstetter sorgt auf Facebook für Aufsehen. Das Mitglied des Kantonalvorstandes der SVP Aargau veröffentlichte am Mittwoch ein Video auf seinem privaten Facebook-Profil, welches ihn an der SVP-Delegiertenversammlung im Wallis vom 14. Januar zeigt.

Hofstetter hält eine Rede zur aktuellen Initiative für die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration. Er fragt in die Runde: «Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist dann noch Schweizer im ganzen Land», worauf er tosenden Applaus erntet.

Hofstetter wurde als indisches Baby von Schweizer Eltern adoptiert und ist in Niederwil aufgewachsen. Am SVP-Anlass sagt er: «In naher Zukunft werden es all die schwarze Köpfe sein, die uns derzeit aus dem afrikanischen Kontinent bewandern, die dann auf der Einbürgerungsrampe stehen. Hofstetter wettert: «Wenn wir so weiterfahren, sehe ich schwarz für unser Land.»