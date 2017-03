«Ein lauter Knall hat mich aus dem Schlaf gerissen. Die Explosion war unglaublich heftig. Die kompletten Aussenwände wurden weggeblasen», berichtet Josef Boutellier, der rund 300 Meter von dem abgebrannten Haus entfernt wohnt. Die Druckwelle der Explosion war so gewaltig, dass die unzähligen Splitter der geborstenen Scheiben rund 80 Meter über einen Weg auf eine Wiese flogen. «Man kann von Glück sagen, dass sich die Explosion am frühen Morgen ereignete und deswegen dort keine Spaziergänger unterwegs waren», sagt ein Nachbar.

Auch Robert Hersche, Wirt des Restaurants Landhus, das sich nur unweit von der Brandstelle befindet, wurde am Sonntagmorgen wach: «Ein leichter Brandgeruch lag in der Luft. Ich habe mir aber nichts weiter dabei gedacht.» Von der Explosion hat der Wirt, der am Sonntag Ruhetag hatte, jedoch erst am Montagmorgen durch Gespräche am Stammtisch erfahren: «Das ist eine unglaubliche Tragödie und beschäftigt die Gäste. Der Brand ist im Restaurant das beherrschende Thema», sagt Hersche und schiebt nach: «Es wird natürlich auch viel über die Ursache der Explosion spekuliert.»