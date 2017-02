Sie haben Andreas Glarner ein- und dann wieder ausgeladen. Haben Sie kalte Füsse bekommen?

Von kalten Füssen kann keine Rede sein! Ein Mann mittleren Alters, Schweizer, kam vor einer Woche auf mich zu und sagte: Wenn der Glarner an der Versammlung der SVP in Möhlin auftritt, gibt es Ärger. So wie er auftrat, musste ich seine Drohung ernst nehmen.

Das ist eine Frage des Sicherheitsdispositivs.

Nicht nur. Ich trage die Verantwortung und kann nicht wegen eines Referenten einfach kurzerhand 50 Sicherheitsleute mehr aufbieten. Ich will, dass die Versammlung in geordneten Bahnen abläuft. Wenn etwas passiert, muss ich vor die Kamera treten und den Kopf hinhalten. Niemand anders. Im Mittelpunkt der Versammlung steht zudem nicht das Referat von Glarner, sondern die Ehrung von Fredy Böni. Ich habe Andreas ein höchst anständiges Mail geschrieben, ihm den Sachverhalt erklärt und vorgeschlagen, dass er in einem Jahr nach Rheinfelden kommt, wenn sich der Aufruhr gelegt hat. Er konnte das offensichtlich nicht akzeptieren und ist an die Medien gelangt.