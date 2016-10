Die SP-Politikerin Colette Basler aus Zeihen hat es geschafft und hat allen Grund zur Freude: Sie zieht mit 1775 Stimmen in den Grossrat ein. «Ich habe nicht damit gerechnet. Als ich im Regierungsgebäude erfahren habe, dass ich in den Grossen Rat einziehe, war ich völlig überrascht und habe erst einmal ein Bier gebraucht», sagt Basler.

Gegen bürgerliche Sparpolitik

Die SP-Politikerin gibt für ihren Einzug in den Grossrat drei Gründe an. Erstens ihre Platzierung als Zweitplatzierte auf der SP-Liste und das starke Abschneiden der Partei. Zweitens ihre Bekanntheit, die sich durch ihr Antreten an den letztjährigen Nationalratswahlen erhöht hat.

Und drittens ihr politisches Programm, das sie als Gegenpol zur bürgerlichen Sparpolitik im Bildungs-, Kultur, und Umweltbereich ansieht: «Die Bürgerlichen haben in diesen Bereichen den Bogen eindeutig überspannt. Mir ist es wichtig, dass genügend finanzielle Mittel für unser Bildungssystem zur Verfügung gestellt werden, denn unsere Kinder sind unser höchstes Gut», sagt Basler.