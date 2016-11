Orange, so weit das Auge reicht. Die Kürbisse stehen auf Tischen, Bänken, sind auf dem Boden oder in Anhängern drapiert. Im Etzger Feuerwehr-Lokal sind viele flinke Hände am Werk, denn am Freitagabend ist es wieder so weit: Die neunte Etzger Kürbisbeleuchtung wird eröffnet.

Davor heisst es für die Mettauertaler: Schnitzen, Aushöhlen, Platzieren. Das ist bei 5000 Kürbissen nicht schnell erledigt. «Der Schlussspurt hat begonnen, wir geben Vollgas», sagt OK-Präsident Peter Buschor und nimmt auch schon den nächsten Kürbis in Angriff.

Eine Sache für jedermann

«Eine Woche vor der Kürbisbeleuchtung geben wir die Kürbisse, die wir selbst angepflanzt haben, an Jung und Alt, an Familien und an Schulen ab», sagt Buschor. Abholen darf die Kürbisse jeder, der Schnitzen möchte. Es gäbe auch Familien, die aus Etzgen weggezogen sind und jedes Mal zurückkämen, um zu helfen. «Ein Anlass, bei dem Alter, Kultur und Wohnort keine Rolle spielt. Ich finde unseren Zusammenhalt den absoluten Wahnsinn», schwärmt OK-Mitglied Corinne Zumsteg.

Sie ist das erste Jahr als OK-Mitglied dabei und freut sich darüber, auf diese Art etwas für die Gemeinde tun zu können. Aus eigener Erfahrung weiss sie, dass es vor allem für Neuzuzügler oder Bewohner anderer Dörfer im Mettauertal schön ist, in diesem Rahmen neue Kontakte zu schliessen.

Auch bei der Mettauertaler Primarschule ist der Anlass beliebt und eine schöne Abwechslung zum Schulalltag. «Die Arbeit mit den Kürbissen fördert. Genaues Hinschauen und Arbeiten in diesem ungezwungenen Rahmen ist für viele Kinder sogar einfacher als in der Schule, wo es um Zahlen und Buchstaben geht», sagt Primarlehrerin Samantha Erne.

Sie hat mit ihren Schülern in der 3-D-Technik geschnitzt, was für alle Kinder zusätzlich eine Herausforderung war. Bei der 3-D-Technik wird das Dunkle des Sujets nicht weggeritzt, so entsteht ein lebendiges Bild.

Das beansprucht jedoch viel mehr Zeit und Konzentration, als wenn die dunklen Stellen eines Schnitzbildes entfernt werden und somit nach Umriss geschnitzt wird. «Die Vorlagen fürs Schnitzen habe ich selbst erstellt, für die 3-D-Technik muss man umdenken. Eine weitere Herausforderung», so die Lehrerin.

Die 70 Erst- bis Sechstklässler haben aber schlussendlich über 80 Kürbisse mit Disney-Film-Motiven geschnitzt. Auch sonst sind schon ganz Kleine mit dabei: Ab drei Jahren wird mitgeschnitzt. Die älteste Helferin ist 85 Jahre alt. «So wichtig ist dieser Anlass für uns alle, jeder möchte dabei sein», sagt Buschor und erzählt von Männern, die extra freinehmen, um zu schnitzen, älteren Herren, die Operationstermine verschieben und Müttern, die ihre Babys für ein paar Stunden auf den Rücken schnallen und alles geben.

Der grösste Hingucker wird immer einem Jubiläum gewidmet, das im jeweiligen Jahr stattfindet. Dieses Jahr ist dieses Kunstwerk etwas anders: Es bewegt sich. «Was genau es ist, verraten wir nicht, das muss man mit eigenen Augen sehen», sagt Buschor.

Die Etzger Kürbisbeleuchtung startet am 11. und 12. November jeweils um 18 Uhr.