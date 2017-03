Noch am 25. Januar veröffentlichte A. ein Foto von sich und vermutlich seiner Freundin auf Facebook. Beide sehen darauf glücklich aus. Kann ein Umschwung derart schnell kommen?

Suizidideen können innert kurzer Zeit auftreten. Sie können durch einen Konflikt ausgelöst werden, aber auch durch eine psychische Krankheit, beispielsweise eine Depression.

Das kann relativ schnell gehen?

Ja, Suizidgedanken treten meist innert weniger Wochen auf, wenn jemand entsprechend veranlagt ist. Meistens gibt es aber Vorboten, Tiefs, die Monate oder sogar Jahre zuvor auftreten.

Der Brand wurde gelegt. Was treibt einen Menschen dazu, nicht nur sich und die Partnerin zu töten, sondern auch das Haus in die Luft zu jagen?

Es gibt verschiedene Motive. Häufig will man mit dem Brand Spuren beseitigen. Dieses Motiv findet man bei Straftaten oder weil sich die Leute für das, was sie getan haben, schämen und nicht wollen, dass der genaue Tathergang bekannt wird. Möglich ist aber auch, dass A. derart gekränkt war, dass er nicht unauffällig aus dem Leben gehen, sondern der Welt noch zeigen wollte, was sie mit ihm angerichtet hat. Hier reden wir in der Psychiatrie von einer narzisstischen Kränkung. Es gibt Leute, die möglichst viele Zuschauer wollen und beispielsweise von einer belebten Brücke springen. Dies ist dann ein letzter Aufschrei, um auf das eigene Elend aufmerksam zu machen.

Kann es auch sein, dass man einfach alles vernichten will?

Das kommt vor. Der Betreffende will so verhindern, dass sein Haus in andere Hände übergeht. Sei es, weil er in Konkurs ist, sei es, weil ein Erbschaftsstreit tobt. Man macht alles kaputt, um über den Tod hinaus den eigenen Willen durchzusetzen.

Zurück bleiben Familienangehörige, in Fall von A. zwei Kinder. Eine solche Tat ist für sie noch schwerer zu ertragen, als ein einfacher Suizid.

Das ist so. Doch jemand, der sich umbringen will, denkt in diesem Moment nicht daran, was die Angehörigen ertragen müssen.

Können die Kinder das Geschehene je verarbeiten?

Das ist schwierig zu sagen. Klar ist: Je schlechter man ein Ereignis rekonstruieren kann, je mehr im Dunklen bleibt, desto schwerer fällt die Verarbeitung. Viele brauchen dabei auch Hilfe.