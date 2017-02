Verkehrsaufkommen entscheidend

Innert dreier Tage hat Anja Meyer schon 23 Unterstützer für ihr Anliegen gefunden. Im Dorf scheint die Fussgängersituation also ein Thema zu sein – und auch der Gemeinderat hat sich schon mit der Problematik befasst. «Es gab vor rund zehn Jahren bereits einmal einen Vorstoss aus der Bevölkerung», erinnert sich Gemeindeammann Heinz Kim. Abklärungen beim Kanton hätten damals ergeben, dass ein Fussgängerstreifen beim Volg nicht möglich sei. Die Fahrzeug- und Fussgängerfrequenzen waren zu gering. Auch Anja Meyer kennt die Diskussion von damals. «Deshalb möchte ich nun beim Volg nur eine Mittelinsel ohne Fussgängerstreifen.»

Diese Variante wurde laut Heinz Kim bislang tatsächlich noch nicht geprüft. «Wir werden das Gespräch mit dem Kanton suchen, wenn die Petition zustande kommt», so der Gemeindeammann. Er weist aber auch darauf hin, dass das Verkehrsaufkommen im Dorf nur während des Berufsverkehrs am Morgen und am Abend hoch sei. Kim betont zudem: «Auch innerorts sind solche baulichen Massnahmen nur in Zusammenarbeit mit dem Kanton möglich.»

Gemäss einem Merkblatt des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) sind Mittelinseln ohne Fussgängerstreifen innerorts grundsätzlich möglich. Abhängig sind sie von verschiedenen Faktoren wie der Sichtweite, der Fussgänger- und der Fahrzeugfrequenz. Für eine Querungsstelle mit Mittelinsel wird allerdings ein geringeres Verkehrs- und Fussgängeraufkommen verlangt als für einen Fussängerstreifen.