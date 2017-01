Es war ein Schock für das ganze Dorf. Am Samstagnachmittag krachten in Zeiningen drei Kinder auf Schneeflitzern – sogenannten «Füdlibobs» – in einen fahrenden Geländewagen. Zwei Mädchen wurden dabei leicht verletzt, ein Junge musste mit schweren Verletzungen von der Rettungsflugwacht ins Basler Kinderspital geflogen werden.

Lenker besuchte Familie

«Ich konnte nichts machen», beteuert der Lenker des Geländewagens, ein Landwirt aus dem Dorf, am Montag gegenüber der az. Er war am Samstag dabei, mit seinem Pick-up eine Fuhre Holz zu transportieren. Die Kinder waren mit ihren Schlitten auf einem schmalen, steilen Pfad zwischen Leimgasse und Bachtalenweg unterwegs. Dieser mündet hinter einem grossen Gebüsch in den Bachtalenweg.