Regula Bachmann möchte etwas ruhiger treten. Die bald ehemalige Grossrätin aus Magden gibt auch ihr Amt als Energiestadt-Beraterin von Stein ab. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Zum Abschied erhielt sie die erste Energiestadt-Tafel Steins von 2002. Bachmanns Amt übernimmt Herbert Mösch.

Das Label «Energiestadt» ist die Auszeichnung für konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik einer Gemeinde. Stein trägt diesen Titel seit 2002. Die Energiestadt Stein profitierte dabei von der Unterstützung durch einen Energiestadt-Berater bei der Standortbestimmung und der Potenzialanalyse, bei der Massnahmenplanung und deren Umsetzung. Zusammen mit der Energiekommission hat Beraterin Regula Bachmann diese Aufgabe während 16 Jahren wahrgenommen.

Dutzende Projekte umgesetzt

Aus dem Massnahmenkatalog mit insgesamt 79 Massnahmen, die in verschiedene Themenbereiche – Entwicklungsplanung, Raumordnung, Versorgung, Entsorgung, Mobilität, interne Organisation, Kommunikation, Kooperation – aufgeteilt sind, werden laufend Anpassungen überprüft. Im Turnus von vier Jahren werden die Massnahmen durch einen externen Experten überprüft.

Die Gemeinde zählt in ihrer Mitteilung einige Beispiele auf, die aus diesem Prozess umgesetzt werden konnten: Tempo 30 in der Wohnzone, Minergie/Minergie-P-Standard bei Neubauten der Gemeinde, eine moderne Fahrrad-Abstellanlage am Bahnhof, die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Saalbaus, Förderung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs, die Pelletheizung mit Wärmeverbund in den Schulanlagen, im Gemeindehaus und im Saalbau sowie Förderung der erneuerbaren Energien. (az)