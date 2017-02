Als die Profile gesteckt waren, hat sich Rafael Waber das Ganze einmal angeschaut. «Da ist mir die Dimension des Baus und die schöne Lage direkt am Waldrand erst richtig bewusst geworden», sagt der Geschäftsführer der Swiss Shrimp AG. Das Unternehmen plant auf dem Gelände der Schweizer Salinen AG in Rheinfelden eine Crevetten-Zucht. Ab Freitag liegt das Baugesuch auf dem Stadtbauamt auf.

Bauherrin der Halle mit einer Grundfläche von rund 4500 Quadratmetern sind die Schweizer Salinen. Sie kommen für den Bau der Halle sowie deren Erschliessung auf, die Swiss Shrimp AG wird die Halle mieten und für den entsprechenden Ausbau sorgen. Insgesamt dürfte der Bau über 13 Millionen Franken kosten.

Bedingungen wie im Solebad

In der Produktionshalle finden sich Platz für ein Lager, für die Wasseraufbereitung, die Produktion sowie die Verwaltung und Laborräumlichkeiten. Was den Baustandard angeht, muss ein besonderes Augenmerk auf die spezielle Atmosphäre in der Halle gelegt werden.

«Wir bewegen uns hier im Bereich eines Solebads – mit feuchten Räumen, salzwassergeschwängerter Luft und warmen Temperaturen», sagt Waber. Bedingungen wie sie im Binnenland Schweiz kaum vorkommen. «Deshalb galt es, Wege für die Belüftung, die Wasseraufbereitung, die energieeffiziente Erwärmung des Wassers sowie die korrosionsbeständige Hallenkonstruktion zu finden», so Waber.

Lokale Verankerung