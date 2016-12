Für die Facebook-Seite der Pfisters bedeutet dies einen massiven Anstieg des Bekanntheitsgrads. Am 1. April hatte die Seite, nach zweijähriger Existenz, zirka tausend «gefällt mir»-Angaben. Drei Tage später, am 4. April hat die Seite 3300, also mehr als drei mal so viel Fans.



Dass nun auch die Kundenzahl für seine Weine und Fleischprodukte so markant ansteigt wie die Klicks seiner Facebook-Seite, damit rechnet Landwirt Reto Pfister nicht. Es sei einfach schön für die Tiere und für die Landwirtschaft, eine solche Aufmerksamkeit zu erhalten.

Die Kühe haben den Winter hindurch zwar täglichen Auslauf und genug Freiheiten sich zu bewegen, doch ist es offensichtlich eine wahre Freude, im Frühling endlich wieder richtig raus zu können. Wer sich die Tiere von nahem anschauen möchte, kann dies übrigens beim Hoffest am 30. April und 1. Mai auf dem Lindenhof tun. (DH)