Ein Asylbewerber aus Marokko hat letzten Frühling mehrere Schüler in Kaiseraugst sexuell belästigt. Vier Kinder sind betroffen. Sie wurden auf offener Strasse begrapscht, in einem Fall geschah der Übergriff in einem Lift. Der Mann wurde mit einem Strafbefehl zu einer unbedingten Strafe von 1500 Franken verurteilt.

Bei der Untersuchung seien noch mehr Straftaten zum Vorschein gekommen, wie Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aargau, gegenüber Tele M1 ausführte.; unter anderem Sachbeschädigung, Einbrüche und Diebstahl. Ausserdem sei der Marokkaner illegal in die Schweiz eingereist.

Der Straftäter ist inzwischen in Ausschaffungshaft, sagte Strebel im TV-Beitrag. Wann er zurück in die Heimat nach Marokko gebracht wird, ist noch unklar. Andere Asylbewerber in Kaiseraugst beschreiben den Mann als «krank» und gewalttätig. Einmal habe er eine Zimmertür eingeschlagen. (az)