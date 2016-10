«Bei uns gibt es Computertomographen nur in den drei grossen Ausbildungsspitälern», sagt Sora Samuel Mudha, «im Spital im Turkana County gibt es nicht einmal Röntgenapparate.» Er erzählt dies im radiologischen Institut des Gesundheitszentrums Fricktal (GZF). Hier absolviert der 23-jährige Medizinstudent in dieser Woche ein Praktikum.

Er arbeitete einen Tag in der Notfallaufnahme mit, war mit dem Rettungsdienst unterwegs, hatte Einblicke in den Operationssaal und gestern stand eben Röntgen auf dem Programm. «Ich habe schon viel gelernt», sagt er und schwärmt von den Verhältnissen in der Schweiz. «In Kenia sind die Spitäler immer überfüllt, hier in Rheinfelden ist alles sauber und die Ärzte können sich für ihre Patienten Zeit nehmen.»

Aus Zufall in die Schule

Sora Samuel Mudha stammt aus dem Turkana County, einem Verwaltungsbezirk im Norden Kenias, an der Grenze zum Südsudan und zu Äthiopien. Auf rund 140 000 Einwohner gibt es derzeit gerade einmal vier Ärzte und zwei Medizinstudenten. «Ich wollte unbedingt Medizin studieren. Ich muss dorthin zurück und meiner Familie und meiner Gemeinschaft helfen», sagt Mudha. Müssen? «Ja, etwas in meinem Innern treibt mich an. Am liebsten möchte ich mich als Kinderarzt spezialisieren und mich für die Kinder und Jugendlichen vor Ort einsetzen.»