Im Salmenpark in Rheinfelden zieht nur langsam Leben ein – zumindest, was die Gewerbeflächen betrifft. Auch mehr als ein halbes Jahr nach der Fertigstellung der Überbauung stehen noch viele Büro- und Ladenräumlichkeiten leer.

Thomas Kraft, Direktor Asset Management bei der PSP Swiss Property betont zwar, dass das Interesse angezogen habe: «Wir spüren eine Belebung. Zwei zusätzliche Flächen wurden in der Zwischenzeit vermietet. Die Verhandlungen für weitere Flächen sind fortgeschritten.»

Aber: Auf der Website des Salmenparks sind noch immer rund 7000 Quadratmeter Büro- und Verkaufsflächen zur Vermietung oder zum Verkauf ausgeschrieben. Erst einige hundert Quadratmeter sind vergeben.

Quellenhaus noch fast leer

Die meisten Leerstände gibt es im Quellenhaus direkt an der Baslerstrasse. Fast ein Dutzend Flächen sind hier noch ungenutzt, in der ganzen Überbauung sind es 25 Flächen. «Insbesondere bei den Flächen, die zum Verkauf stehen, haben wir noch einiges frei. Am generell schwierigen Umfeld hat sich hinsichtlich der Gewerbenutzung nicht viel verändert», sagt Kraft.

Die Flächen würden über die «üblichen Kanäle» beworben, etwa über Printmedien oder das Internet. Die PSP Swiss Property spreche allerdings auch direkt mögliche Interessenten an, sagt Kraft.

Grosse Nachfrage bei Wohnungen

Bis auf weiteres möchte das Unternehmen am Konzept festhalten und keine andere Lösung für die freien Flächen suchen: «Im Moment steht die nutzungsgemässe Vermietung im Vordergrund. Wir wissen, dass wir dazu noch ein wenig Geduld brauchen.» Im angedachten zweiten Teil der Überbauung verzichtet die Bauherrin darauf, weitere Gewerbeflächen zu erstellen.

In vier Gebäuden im westlichen Teil des Salmenparks sind insgesamt noch einmal fast 100 Eigentumswohnungen geplant. «Für diese liegen bereits viele Anfragen vor», freut sich Kraft. Im Dezember hatte die PSP Swiss Property die Baueingabe gemacht; eine Baubewilligung liege «erwartungsgemäss noch nicht vor», sagt Kraft.

«Die Bearbeitungszeit liegt für ein derart grosses Bauvorhaben im üblichen Rahmen.» Geplant ist der Baubeginn im Herbst 2017, fertig wäre die zweite Etappe dann Anfang 2020. (nbo)