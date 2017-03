Rund 100 Ausbildungsplätze vergibt die Roche in Basel/Kaiseraugst jährlich. «Auf eine Ausbildungsstelle kommen rund vier Bewerber. Wir sind mit unserem Bewerbungspool zufrieden», sagt Ueli Grossenbacher, Leiter Berufsbildung. Damit dies so bleibt und die Lehrer der Oberstufen-Schulstandorte Frick, Gipf-Oberfrick und Laufenburg einen Einblick in die Anforderungen der 14 Ausbildungsberufe von Roche erhalten, fand im «Roche Learning Center» das Projekt «Schule trifft Wirtschaft» statt.

Stefan Haas, Geschäftsführer von L-Plus und Brückenbauer zwischen Wirtschaft und Bildung, erklärt: «Es geht darum, die Lehrer zu inspirieren. Durch den vertieften Einblick bekommen sie die Möglichkeit, Anforderungen aus der Arbeitswelt in den Unterricht zu integrieren.»

Besuch im Schullabor

Für den vertieften Einblick in diese moderne Arbeitswelt sorgte ein Besuch im Schullabor. Dort können an verschiedenen Versuchsstationen Legoroboter programmiert, elektronische Schaltungen gelötet oder chemische Synthesen hergestellt werden. Die Fricker Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert ist vom Schullabor begeistert: «Berufe sind hier erlebbar. Dadurch wird das Interesse der Schüler an Phänomenen in der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik geweckt.» Zudem sei die Arbeitswelt stetig im Wandel, die Anforderungen ändern sich: «Es ist gut, sich bei der Roche einen Überblick über diesen Wandel zu verschaffen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben», sagt sie.

Serge Corpataux, Leiter des Schullabors, erklärt den Lehrern, dass durch die Experimente das Forscherdenken gestärkt werden soll: «Die Schüler lernen, mit einer Hypothese an eine Fragestellung heranzugehen, diese durch ein Experiment zu überprüfen und die Ergebnisse sorgfältig zu dokumentieren.» Dieses Vorgehen im Schullabor weisst starke Parallelen zu den Arbeitsprozessen der Roche auf. Corpataux vergleicht: «Die Entwicklung eines Medikamentes kostet Milliarden und dauert rund zwölf Jahre. Die Entwicklung eines Medikamentes kostet Milliarden und dauert rund zwölf Jahre. Auch hier ist von den Roche-Mitarbeitenden Forschergeist, grosses Durchhaltevermögen und ausgezeichnete Dokumentation gefordert.»

Weiter bietet das Schullabor, den Schülern die Möglichkeit eigenen Talente und geeignete Berufe zu entdecken: Nach der Absolvierung der einzelnen Stationen, wird ein Evaluationsbogen ausgewertet und die möglichen Berufe werden sichtbar, die hinter den einzelnen Stationen stehen.

Gmünder Bamert ist begeistert von dieser Erfahrungsmöglichkeit für die Schüler und sagt: «Ich denke, dass die Schulen einen Besuch im Schullabor in ihr Programm aufnehmen werden.»