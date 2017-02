Jeweils am Samstag vor dem 1. Faisse findet in Oberhof der «Guggeträff» statt. Dieses Jahr zum 20. Mal. Für das Jubiläum haben sich die Organisatoren ein umfangreiches Rahmenprogramm ausgedacht: Am Samstag, 4. Februar, gibt es neben Konzerten von insgesamt 16 Guggen sowie der Party auch einen Kinderumzug sowie eine Kinderfasnacht. Der Festbetrieb wird auf ein Festzelt vor der Turnhalle ausgeweitet.

Am Donnerstag werden die Organisatoren und freiwilligen Helfer mit dem Aufbau beginnen. «Ansonsten sind die Vorbereitungen eigentlich abgeschlossen», sagt Christian Bircher, Präsident des Vereins Vereinigte Sportvereine Oberhof (VSO), der das Guggentreffen organisiert. «Wir freuen uns, dass es jetzt bald losgeht.»

Entstanden ist der Guggeträff Mitte der 1990er-Jahre. «Damals wurden in der Umgebung viele Guggen gegründet. Die Idee war es, dass sich die Guggen vor der Fasnacht untereinander präsentieren können – und natürlich ein paar lustige Stunden verbringen», sagt Bircher. Der Zeitpunkt sei eines der Erfolgsgeheimnisse des Anlasses. «Wir sind der Startschuss für die Fasnacht in der Region», sagt Bircher. Ausserdem könnten am «Guggeträff» auch Leute eine gute Zeit haben, die «sonst nicht viel mit Fasnacht am Hut haben».

Vier Tage volles Engagement

Der VSO hat derzeit über 20 Mitglieder, die meisten kommen aus Oberhof oder Wölflinswil. «Wir möchten den Zusammenhalt der Jugendlichen aus beiden Dörfern fördern und zusammen ein Fest für die Bevölkerung organisieren», sagt Bircher. Dafür werden alle Mitglieder vom Aufbau am Donnerstag bis zum Aufräumen am Sonntag vier Tage lang voll engagiert sein. Nachwuchsprobleme kennt der Verein nicht: «Wir sind gut aufgestellt», so Bircher.

Anders sieht es bei den Guggen aus. Dort berichten mehrere Vereine aus der Region von Problemen, neue Mitglieder zu finden (die az berichtete). Drastischstes Beispiel sind die «Schlossbärghüüler» Laufenburg/Kaisten. Die Traditionsgugge löst sich nach der diesjährigen Fasnacht auf. Sie zählt statt einst 54 noch 17 Musiker – zu wenig für die eigenen Ansprüche und jene des Publikums.

Durchgeplante Guggemusiken

Auch Christian Bircher hat von den Schwierigkeiten der Guggen gehört. «Wir kriegen mit, dass einige Guggen Mühe damit haben, Mitglieder zu finden. Das ist eine schwierige Entwicklung», sagt Bircher. So gäbe es eine Gugge, die seit Beginn des Treffs dabei war. «Dieses Jahr kann sie nicht mehr teilnehmen, weil sie zu wenige Musiker hat», erzählt er.

Eine Erklärung für die Probleme hat er nicht. Eine Entwicklung hat er jedoch festgestellt: Die Fasnachtsprogramme der Guggen seien je länger je mehr durchgeplant und die Guggen ausgelastet. «Wir müssen teilweise schon im Sommer für Auftritte im kommenden Jahr anfragen. Vor einigen Jahren reichte noch ein Telefon ein paar Wochen oder Tage vor dem Auftritt», sagt Bircher. Das Fest zum «Guggeträff»-Geburtstag möchte er sich von den Schwierigkeiten aber nicht verderben lassen. «Ich bin überzeugt, dass es wieder bessere Zeiten geben wird.»