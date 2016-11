Schweizer Grenzwächter haben bei der Einreise in Rheinfelden einen zur Verhaftung ausgeschriebenen Rumänen gefasst. Der Mann wollte als Passagier in einem Fernreisebus in die Schweiz gelangen. Er wurde von den Justizbehörden des Kantons Bern gesucht. Ihm wird Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zur Last gelegt.