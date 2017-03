Am Marathon in Luzern dabei

A. betätigte sich sportlich. Er lief 2011 den Marathon in Luzern und nahm mit seinen Hunden an Wettkämpfen teil. Fotos auf seinem Facebook-Profil zeigen ihn lachend beim Fitness-Training. Dort markierte er die Fitnessstudio-Kette «basefit.ch» mit einer «Gefällt mir»-Angabe. Ein Fitnessstudio-Mitglied, das in Brugg trainiert, bestätigt, dass A. ein Mitglied war und dort öfter trainiert hat. Zum letzten Mal stemmte A. im Januar in Brugg Gewichte.

Das Fitnessstudio-Mitglied erinnert sich an A. Er beschreibt ihn als ruhigen Typ, der konzentriert sein 60-minütiges Fitnessprogramm abspulte. «Ich habe mit A. in der Umkleidekabine zwei oder drei kürzere Gespräche geführt. Unter anderem hat er mir im letzten Jahr erzählt, dass er mit einer neuen Partnerin zusammen ist und deswegen nicht mehr so viel Zeit habe, ins Training zu kommen», sagt das Fitnessstudio-Mitglied. Weil A. Schicht gearbeitet habe, sei er zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Fitnessstudio gewesen, um sein Trainingsprogramm abzuspulen.

«A. war ein freundlicher Typ»

«Wenn ich A. langärmlig angetroffen habe, machte er auf mich einen äusserst seriösen Eindruck. Im T-Shirt hätte man jedoch aufgrund seiner tätowierten Arme meinen können, dass er als Matrose 20 Jahre zur See gefahren sei», beschreibt er und schiebt nach: «In unseren Gesprächen habe ich ihn stets als freundlichen und umgänglichen Typ erlebt.»