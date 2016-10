«Wer erwischt wird, kassiert happige Strafen»: Diese Botschaft vermittelt Michael Derrer, Laienrichter, Justizdolmetscher und Unternehmer aus Rheinfelden, seit August in rumänischen Medien. Über 30 Artikel sind bereits erschienen. Derrer will mit der Kampagne dafür sorgen, dass weniger Kriminaltouristen in die Schweiz kommen. In Rumänien herrsche ein falsches Bild der Schweiz, sagt Rumänien-Kenner Derrer, man glaube, dass Diebe kaum erwischt oder rasch wieder freigelassen werden.