Von einem «Meilenstein» war in den vorausgegangenen Ansprachen die Rede, von einem «grossen Tag für die Region». Herznachs Gemeindeammann Thomas Treyer sagte, der jetzt begehbare Stollen «macht unser Dorf attraktiver und bekannter». Stefan Schraner, Präsident des örtlichen Vereins Eisen und Bergwerke (VEB) sprach von einem «mutigen Entscheid, einen Teil des Stollens zu öffnen». Als er vor eineinhalb Jahren das Präsidentenamt übernommen habe, sei sogleich die Vision von einem Bergwerkfest mit Stollenbegehung im Raum gestanden. «Wir haben hunderte von Arbeitsstunden investiert», so Schraner im Rückblick, «aber wir haben es durchgezogen.»

Arbeit an den Wochenenden

Am Freitag, dem Tag vor der Eröffnung, wurde letztes Mal Hand angelegt, die ganze Aktion also Spitz auf Knopf. «Ich bin begeistert, wie es innen aussieht», erklärte Schraner. OK-Präsident Geri Hirt berichtete von den vielen Vereinsmitgliedern, die oft am Wochenende den Pickel geschwungen haben. Das Team blieb zum Glück von Unfällen verschont. «Wir hatten hochgesteckte Ziele und sind mit Volldampf dran gewesen», sagte Hirt. Das Ergebnis der Fronarbeit kann sich sehen lassen: Die Stollenbesucher bewegen sich nicht mehr in einem «dunklen, feuchten Loch», sondern auf festem, trockenem Boden bei künstlichem Licht. Während es draussen, vor allem am Samstag, sommerlich heiss war, herrschten im Stollen 13 Grad – eine angenehme Erfrischung, sogar in kurzen Hosen und T-Shirt gut auszuhalten.

Es gibt noch weitere Visionen

Natürlich hatte das Bergwerkfest noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel den Regionalmarkt mit den bunten Ständen. Vom Birnenbrot über Butterzopf zur Konfitüre gab es fast alles, was das Herz begehrt. An einem Stand wurde Bier gebraut, nebenan gab es Antilopen-Frischfleisch. Der Schmiedeverein Oberentfelden zeigte Präsenz, ebenso der Verein «Erhalt Buech Herznach-Ueken». Ammoniten und original Herznacher Eisenerz mit Fossilien gab es am Stand der Gastgeber zu sehen und zu erstehen. «Jeder Franken kommt dem Verein zugute», erklärte Peter Richner.

An der Stollenbar, der Rolling Bar und der Bar am Silo konnte der Durst gelöscht werden, den Hunger stillten die Köche der Beizen mit den klangvollen Namen «Zum Sprengmeister», «Mostlaube» oder «Zum Schnäggestei». Lamatrekking, Steinklopfen, Ballonwettfliegen und Künstlerausstellungen rundeten das Bergwerkfest ab. Aber wie so oft ist nach dem Fest vor dem Fest. «Das ist kein Marschhalt, sondern nur die erste Etappe», hielt Geri Hirt fest. Schliesslich Alex Hürzeler: «Es gibt noch weitere Visionen, die realisiert werden wollen.»

Eine Video-Reportage aus dem Stollen finden Sie hier.