«Heureka», ruft schon bald der Schreibende, wie es Archimedes von Syrakus weiland tat, «ich habs gefunden!» Die Versuchung indes, dies sei der Vollständigkeit halber erwähnt, wie Archimedes unbekleidet und «Heureka» rufend durch das Dorf zu hüpfen, übermannt ihn nicht. Archimedes soll besagten Jubeltanz aufgeführt haben, nachdem er in der Badewanne das archimedische Prinzip entdeckt hatte.

Die Qual der Wahl

Entdecken kann die az in allen sieben Analysen Passagen, die auf eine Wiederwahl, Abwahl oder Neuwahl schliessen lassen (könnten). Meist hat man die Qual der Wahl, wie man einzelne Passagen interpretieren soll. Zugegeben: Die Passagen werden aus dem Kontext gerissen, was man nicht tun sollte – wir jetzt aber trotzdem tun, um zukunftsträchtige Aussagen zu gewinnen.

Da wäre Andreas Fischer, Grünen-Grossrat aus Möhlin. Er sei ein Workaholic, liest man in seinem Gutachten, stehe gerne im Rampenlicht (O-Ton Fischer: «Jeder Politiker ist bis zu einem gewissen Grad eine Rampensau») und, jetzt kommts, erlebe in diesem Jahr «das Ende der Bemühungen in einigen Bereichen».

Die Abwahl? Fischer nimmt es mit Humor. «Der Wähler entscheidet.» Er liest etwas ganz anderes aus dem Gutachten. Da stehe ja auch, er könne 2016 beruflich die Weichen so stellen, dass er davon langfristig Vorteile habe. Zudem befände er sich laut Analyse in jenem Lebensabschnitt, in dem «eine gewisse Tendenz» bestehe, die Führungsrolle einzunehmen. «Hätte ich das früher gewusst», sagt Fischer mit einem breiten Grinsen, «dann hätte ich als Regierungsrat kandidiert.»

Eine «Tendenz zur Abwahl» lässt sich bei fast allen Probanden hineinkonstruieren, ähm: herauslesen. Das 2016 ist für SVP-Grossrat Christoph Riner ein Jahr, in dem Dinge abgeschlossen werden können. «Ich hoffe mal schwer, dass damit nur die Amtsperiode und nicht meine Zeit im Grossrat gemeint ist.» Er schmunzelt. «Wenn ich abergläubisch wäre, würde mich das Gutachten etwas nervös machen.» Ist er nicht – und er ist auch Demokrat genug, um das Volksverdikt zu akzeptieren. «Die Wähler entscheiden.»

Peter Weber, Gemeindeammann von Mettauertal, will die Aussage im Gutachten, das 2016 könne «in einigen Dingen ein enttäuschendes Jahr sein», nicht auf die Wahl bezogen wissen. Er weiss aber auch: «Bei jeder Wahl besteht das Risiko, zu verlieren.» Er nehme es, wie es komme.

Die Vorahnenden

Eine gute Einstellung, würde Bea Bieber, GLP-Stadträtin in Rheinfelden, da wohl sagen, denn: «In meinem Leben habe ich festgestellt, dass es immer so gekommen ist für mich, wie es gut war.» Somit mache sie sich über die Wahlen «überhaupt keinen ‹Kopf›». Bieber habe, so steht es in ihrem Gutachten, oftmals Vorahnungen, die sich dann als richtig erweisen. Das macht den Wahlprognose-Suchenden natürlich neugierig. Frage: Gibt es im Bezirk Sitzerosionen? «Das glaube ich nicht», sagt Bieber, «aber die Prozentanteile sind nahe beisammen und es kann deshalb einzelne Sitzverschiebungen geben.»

Das ist doch was, denkt sich der Schreibende, und stellt SP-Grossrätin Elisabeth Burgener – auch sie eine Vorahnende – die gleiche Frage für den Bezirk Laufenburg. «Ich glaube nicht, dass es Verschiebungen geben wird.» – «Ach Ja?», sagt der Schreibende ins Telefon und denkt: «Wie langweilig!»

Gut getroffen

Nächster Versuch. Auch für CVP-Grossrat Werner Müller bietet das 2016 die Chance, Dinge abzuschliessen. Müller lacht. «Was dies ist, ist Interpretationssache.» Seine Deutung: «Es ist der Wahlkampf und nicht das Grossratsmandat.» Er sieht die Abschieds-Passage im Gutachten denn auch nicht als Damoklesschwert, das über seinem Grossratssitz schwebt, sondern «als gutes Omen, dass die Wiederwahl gelingt». Nomen est omen, sagt man, und das Omen kann ein Müller eben besonders gut mahlen.

Was die Mühle der Numerologie da gemahlt hat, darin sind sich die sieben Protagonisten einig, ist erstaunlich. «Das Gutachten gibt meine Persönlichkeit erstaunlich gut wieder», sagt SP-Grossrat Peter Koller. Andreas Fischer geht noch einen Schritt weiter. Sein Fazit: «Als Klischee-Grüner und Birkenstocksandalen und Ökokleidern muss ich für alle Grenzwissenschaften offen sein. Ich werde mich bemühen, mich der Analyse anzupassen.» Was bleit da noch zu sagen? Nur eines: Heureka!