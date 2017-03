Spielmann behandelte drei oder vier Männer mit Neigungen zur Zoophilie, die erst auf Weisung ihrer Partnerinnen psychologische Hilfe aufgesucht haben: "Die Frauen sagten, dass sie die Männer verlassen würden, wenn sie ihr Verhalten beibehalten."

Tierschützer Gieri Bolliger fügt an: "Manche Täter nehmen an, dass die Tiere Gefallen an den sexuellen Handlungen haben. Einige dressieren ihre Tiere sogar darauf."

Doch seit 2008 ist Zoophilie in der Schweiz gesetzlich verboten: "Die Tiere müssen in ihrer Würde geschützt werden", so Bolliger. Vor allem dürfe ein Tier nicht instrumentalisiert werden.

Die Experten verweisen im Gespräch darauf, dass es jedes Jahr wahrscheinlich tausende Fälle ähnlich dem in Obermumpf geben würde, aber nur wenige davon kommen ans Tageslicht und werden vor Gericht behandelt. Bolliger weiss den Grund dafür: "Zoophilie muss bewusster behandelt werden, von der Gesellschaft und auch von den Behörden. Es wird noch immer tabuisiert."

Warum eine Enttabuisierung und mehr Präventionsarbeit auch noch von höchster Dringlichkeit seien, erklärt Spielmann an einer amerikanischen Studie: "Das FBI führte Interviews mit verurteilten Sexualmördern, die Frauen und Kinder zu Tode folterten. 81 Prozent von ihnen gaben an, mit sexuellen Handlungen mit Tieren angefangen zu haben."

Der Psychologe ruft dazu auf, auffälliges Verhalten von Personen aus dem sozialen Umfeld zu melden, denn die Täter seien «tickende Zeitbomben».

