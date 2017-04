Schon seit acht Jahren lebt er mit seiner Familie in der Schweiz, in einer Gemeinde im Fricktal, Kanton Aargau. Er wohnt dort mit seiner Schweizer Freundin, mit der er zwei Töchter im Alter von 7 und 5 Jahren hat. Die Familie ist in der Gemeinde gut integriert, die Töchter sprechen deutsch und englisch, gehen dort in die Schule und er führt ein bürgerliches Leben. Nur wenige wissen, dass es sich bei dem gebürtigen Waliser mit dem amerikanischen Pass um Roger Glover handelt. Rock-Bassist und Produzent von Deep Purple sowie Co-Autor von «Smoke on the Water», einer der weltweit bekanntesten Rock-Hymnen.

Roger Glover lebt in der Gemeinde weitgehend inkognito. Die Leute erkennen ihn nicht, weil sie gar nicht wissen, wer er ist. «Ich sage es ihnen nicht», sagt Glover, «ich bin Rockmusiker und mag es nicht, berühmt zu sein. Ich bin froh, dass ich in meiner Gemeinde als normaler Bürger leben kann.» Er will seine Privatsphäre wahren. Nicht nur seinetwegen, vor allem aus Rücksicht auf seine Familie.

Glover hat seine Freundin auf einem Flug kennen gelernt. Sie war Flight Attendant. Es dauerte aber eine Weile, bis der Rockmusiker zu ihr in die Schweiz zog. 30 Jahre lang lebte er mit seiner ersten Frau in den USA. Nach der Scheidung war es für ihn ein pragmatischer, praktischer Entscheid, zu ihr in die Schweiz zu ziehen. Das zentral gelegene Fricktal liegt für einen tourenden Musiker ideal.