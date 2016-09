Im August legte eine Mutter ihr neugeborenes Kind, ein Mädchen, in das Babyfenster am Lindenhofspital in Bern. Es ist das 18. Neugeborene, das seit der Eröffnung der ersten Babyklappe – 2001 im Spital in Einsiedeln – abgegeben wurde.

Inzwischen bieten acht Spitäler in der Schweiz Müttern die Möglichkeit, ihr Neugeborenes anonym in ein Babyfenster zu legen. Das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) ist nicht darunter – und wird es vorläufig auch nicht sein. «Beim GZF wurden solche Überlegungen bis dato nicht angestellt, da der Bedarf schweizweit betrachtet doch sehr gering ist», sagt Miriam Crespo, Leiterin Unternehmenskommunikation. «Zudem gibt es mit den Babyfenstern in Basel und Olten doch gleich zwei Standorte, die relativ nah von unserer Spitalregion aus zu erreichen sind.»

Beim GZF begrüsst man, dass es die Babyklappen gibt. «Ein pragmatisches Hilfsinstrument zu bieten, das in erster Linie dem Wohl eines Neugeborenen dient, ist grundsätzlich eine sinnvolle Sache», sagt Crespo, die den Babyklappen auch einen «symbolischen Charakter mit Signalstärke» für Frauen in einer extremen Notsituation attestiert.

Allerdings bedeute dies nicht zwangsläufig, dass jedes Spital mit einem Babyfenster ausgestattet werden müsse. In einer Umfrage, die die Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) in Auftrag gegeben hat, wünschen sich 28 Prozent der Befragten genau dies: ein Babyfenster in jedem Spital. 58 Prozent sagen, es sollte mindestens in jeder Region ein solches Angebot haben. Insgesamt erachten 91 Prozent der 1113 Befragten die Babyfenster als sinnvoll oder eher sinnvoll.

Es gibt alternative Angebote

Crespo hält es gleichzeitig für gefährlich, die Babyfenster als Wunderwaffe zu betrachten. «Babyfenster belassen zahlreiche Probleme, in denen sich solche Frauen befinden, gänzlich ungelöst.» Deshalb seien Babyklappen durchaus auch kritisch zu hinterfragen. Und: «Es gibt dazu auch alternative Angebote wie die der vertraulichen oder gar anonymen Geburt, die beide das gleiche Ziel verfolgen.» Wichtig sei, dass Frauen in einer schwierigen Lage «unkompliziert, ohne strafrechtliche Konsequenzen, bei höchster Diskretion und Vertraulichkeit und innert einer zumutbaren Distanz» darauf zurückgreifen könnten, «was in unserer Region derzeit bereits gegeben ist».

Mit den Babyfenstern will die SHMK laut ihrem Präsidenten Dominik Müggler «Frauen, die in Gefahr sind, ihre Babys auszusetzen oder gar zu töten, eine Lösung anbieten», wie er der «Schweiz am Sonntag» sagte. Für ihn ist auch klar, dass die Babyfenster zur Abnahme der Zahl der Kindstötungen und -aussetzungen beigetragen haben. Mütter in extremer Not wüssten vermehrt vom Babyfenster und hätten begonnen, in diese Institution Vertrauen zu fassen. Müggler möchte deshalb noch zwei weitere Babyfenster in der Schweiz einrichten, damit keine Mutter in Not mehr als 50 Kilometer reisen muss.

Das ist im Fricktal erfüllt. Crespo warnt jedoch davor, dass gerade in der Frage der Kindstötung allzu hohe Erwartungen an die Babyfenster gestellt werden. «Die eigene Kindstötung ist eine sehr schwerwiegende Tat, die mitunter Ausdruck grenzenloser Ausweglosigkeit, Verzweiflung und Überforderung ist.» Das Babyfenster könne hier ein Ansatzpunkt sein, doch gebe es auch andere Ansätze und man müsse die Gesamtheit aller Unterstützungsangebote sehen und auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen.

Früher erster Schritt entscheidend

Entscheidend ist, dass die Negativspirale, in die eine Mutter gerät, wenn sie keinen Weg mehr sieht, so früh wie möglich durchbrochen wird. Hier gebe es im GZF und in der Region verschiedene Anlaufstellen und niederschwellige Unterstützungsangebote, so Crespo.

«Wichtig ist der erste, möglichst rasche Schritt aus der sozialen Isolation und Angst.» Frauen, die sich in einer solch Extremsituation befinden, brauchen jemanden, dem sie sich anvertrauen können. «Das ist idealerweise jemand aus ihrem sozialen Umfeld», so Crespo. Aber auch eine ärztliche Vertrauensperson könne Ansprechperson sein. Bedingung indes ist, dass die Frauen in Not sich äussern. «Nur so können wir ihnen angemessen helfen und sie unterstützen.»