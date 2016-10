«Iss deinen Teller leer, sonst scheint morgen die Sonne nicht», ist ein Spruch, den einem die Eltern in der Kindheit einbläuten. Mancherorts sind auch Restaurantbetreiber erzieherisch tätig, indem sie Strafgebühren für Essen erheben, das der Gast auf seinem Teller zurücklässt. Vor allem Buffet-Anbieter wollen damit verhindern, dass zu viele Lebensmittel in der Mülltonne landen. Die az hat fünf Gastronomen gefragt, was sie von diesen Strafgebühren halten.

Am Freitag- und Samstagabend bietet das Restaurant Kaschmir in Frick ein Buffet mit indischen Spezialitäten an. Der pakistanische Besitzer Gulzar Butt sagt: «Ich habe keinen Anlass über eine solche Gebühr nachzudenken, da die rund 40 Gäste pro Abend zusammen nur ungefähr 500 Gramm Essensreste auf ihren Tellern übrig lassen. Und auch wenn seine Gäste mehr Essen zurücklassen würden, könnte er eine solche Zusatzgebühr bei sich nicht einführen, denn: «Viele Gäste würden sich darüber ärgern und vermutlich nicht mehr wiederkommen», sagt er.

Bewusstsein für Lebensmittel

Lars Laier vom Hotel Platanenhof in Frick hält von solch einer Strafgebühr nicht viel: «Ich denke nicht, dass man das Verhalten eines Menschen über Strafen beeinflussen kann.» Um überladene Teller zu vermeiden, sei es wichtig, dass sich die Menschen der Bedeutung von Lebensmitteln bewusst werden: «Das Bewusstsein kann aber nicht durch Strafgebühren hergestellt, sondern muss durch die Erziehung der Eltern geschaffen werden», sagt Laier.

Zu diesem Bewusstsein gehöre auch, dass sich der Gast Zeit beim Essen nimmt. Deswegen rät er: «Beim Buffet lieber kleinere Portionen auf den Teller machen aber dafür öfter gehen. So ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass hinterher noch Essen auf dem Teller übrig bleibt. Um zu verhindern, dass beim À la carte-Geschäft Lebensmittel im Müll landen, bietet Laier hungrigen Gästen einen kostenfreien Nachschlag an, falls diese nicht satt geworden sind: «Damit vermeiden wir, dass sich die Gäste übernehmen, indem sie ein zweites Gericht bestellen und von diesem die Hälfte übrig lassen.»

Markus Schwehr vom Restaurant Rheinfels Park in Stein sagt: «Entweder man macht ein Buffet à discrétion ohne Strafgebühr oder man lässt es bleiben.» Ähnlich wie sein Gastrokollege Laier gehen auch bei ihm keine Gäste hungrig nach Hause: «Wenn jemand noch einen Nachschlag haben will, dann bekommt er diesen selbstverständlich ohne Aufpreis», sagt Schwehr. Denn schliesslich sei die Kundenzufriedenheit in der Gastronomie wichtiger als ein paar Rappen mehr Wareneinsatz.

Hingegen findet Willi Kaufmann vom «Fabriggli» in Wallbach eine solche Strafgebühr gut: «Wenn ich sehe, was teilweise einzelne Personen bei Buffets auf ihren Tellern zurücklassen, dann sollte man die Reste auf eine Waage legen und ihnen dafür den Aufpreis in Rechnung stellen.»

Ein Schnitzel für zu Hause

Oskar Müller, Inhaber der «Sonne» in Kaiseraugst, spricht sich gegen eine Strafgebühr aus: «Diese widerspricht dem gastronomischen Dienstleistungsgedanken», sagt er. Müller ist es wichtig, dass so wenig wie möglich im Abfalleimer landet: «Wenn beispielsweise ein Gast ein paniertes Schnitzel auf dem Teller liegen lässt, fragen wir ihn, ob wir es für ihn einpacken sollen. Man kann es ja immer noch am nächsten Tag als Schnitzelbrötchen essen», sagt er.