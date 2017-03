Über 100 Jugendliche und deren Eltern sowie Interessierte aus Rheinfelden und der Umgebung tauchten am «Please Disturb»-Tag in die Welt der Gastronomie und Hotellerie im Hotel Schiff am Rhein ein.

«Ahoi und hereinspaziert», hiess es am Sonntag für alle Interessierten – es drehte sich alles rund um das «Schiff» und damit rund um das vielfältige Angebot und das Vorstellen der Gastronomie- und Hotellerie-Berufe. Vor Ort wurde dieser Tag der offenen Hoteltüren mit den Lernenden als treibende Kräfte organisiert und präsentiert. Dies stiess bei vielen jungen Gästen, die sich im Berufswahlalter befinden, auf grosses Interesse.

Die Lernenden beantworteten Fragen zu ihrer Ausbildung, berichteten von ihren Erfahrungen und gaben Tipps, die den jungen Besuchern für die Berufswahl weiterhelfen konnten. In der Praxis liessen sie die Besucher selbst mitwirken. So etwa beim Guetzli-Backen in der Küche, beim Decken eines festlichen Tisches oder auch bei der Zimmerkontrolle vor dem Check-in.

Das Hotel Schiff am Rhein führte den Event zum ersten Mal durch. In den vergangenen Jahren fand der Blick hinter die Kulissen im Partnerhotel Schützen Rheinfelden statt. Der Tag der offenen Hoteltüren gab Gelegenheit, das Schiff generell für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und näher zu bringen. (AZ)