Die Post ist da. Vom Steueramt. Kommt selten gut. Ein Blick auf die Zahl auf dem Einzahlungsschein bestätigt die böse Vorahnung. Der Puls ist innert Sekunden auf 180, der Kopf mäandert zwischen güggelrot und leichenblass. Das darf nicht sein, schiesst es dem Nach-Luft-Schnappenden durch den Kopf, das kann nicht sein. Nein, nein, nein.

Griff zum Telefonhörer, wutentbrannt. «Gemeindekanzlei, was kann ich für Sie tun?», säuselt es am anderen Ende. «Das Steueramt, aber so etwas von sofort», krächzt der Vor-Wut-Schäumende barsch in den Hörer. «Einen Moment, bitte» sagt die Dame – und weg ist sie.

Der Moment dauert gefühlt ewig – und dann auch das noch: Aus dem Telefonhörer schallt Musik, irgend so eine Jodelidu-Jodelido-Melodie. Einfach schrecklich, immer die gleichen 30 Akkorde. Die Wut steigt. Mit jedem Jodelido.

An den Wartemusiken scheiden sich die Geister (an den Steuerämtern ohnehin). Die az wollte deshalb wissen: Wie halten es die Fricktaler Gemeinden mit der Wartemusik? Spielen sie eine Musik ein oder setzen sie auf den klassischen «Wartepieps»? Oder auf Stille? Von den 14 befragten Gemeinden beschallen acht die Wartenden mit Musik, sechs verzichten darauf.

Urs Treier, Gemeindeschreiber von Gipf-Oberfrick, nimmt die Anfrage der az mit Humor. «Ich höre unsere Wartemusik eigentlich nie, da ich ja selber äusserst selten uns oder mich selber anrufe und bei der internen Verbindung ertönt unsere Musik nicht», sagt er. Nach kurzem Lauschangriff ist klar: In Gipf-Oberfrick wird eine gemischte CD abgespielt. Noch recht rockig.

Dank der Anfrage der az hat Treier wieder einmal reingehört. «Die Qualität hat gelitten», stellte er dabei fest. «Wir werden die CD wechseln müssen, vielleicht auch gar nicht mehr reintun.» Und schon kommt Treier ins Grübeln. «Passend wäre natürlich etwas Jahreszeitmusik, im Sommer Sommerhits und im Winter Weihnachtslieder, über Ostern Kirchenmusik und an der Fasnacht Guggemusik.» Ja, das würde ihm gefallen. «Aber leider haben wir diese Stelle, die das alles mischt und betreut noch nicht besetzt!»

Einheimische Musik in Rheinfelden

Eine Art Wartemusik à la carte also. Genau das hat man in Rheinfelden realisiert. Hier bekommen die Wartenden eine Sequenz aus einem Werk von Telemann zu hören. Eingespielt wurde sie vom «Capriccio Barockorchester». «Die klassische barocke Musik haben wir sehr bewusst ausgewählt, weil sie zum barocken Rheinfelder Städtli passt und von einem Rheinfelder Orchester eingespielt wurde», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin. Bei der Stückwahl habe man sich vom Capriccio Barockorchester beraten lassen. Die Wartemusik komme sehr gut an, freut sich Erdin und fügt schmunzelnd hinzu: «Bevor nun aber alle bei uns anrufen und sich in die Warteschlaufe setzen lassen: Hörproben des Rheinfelder Capriccio Barockorchesters gibt es unter www.capriccio-barock.ch».

Auch Möhlin setzt auf Lokalkolorit – und betreibt gleichzeitig Nachwuchsförderung: «Zur Zeit wird eine Eigenkomposition eines Möhliner Schülers abgespielt», sagt Vizegemeindeschreiber René Sacher. Wer das ganze Stück hören will, kann für einmal nur hoffen, dass es mit dem Verbinden dauert, denn das Stück endet erst nach knapp zweieinhalb Minuten. Oder er ruft immer und immer wieder an.

Auf Klassik setzt man in Magden. In Laufenburg gibt es Instrumentalmusik und in Mettauertal elektronische Musik. «Die Musik ist neutral und dynamisch», findet Gemeindeschreiber Florian Wunderlin. Ihm passt die Musikauswahl. «Aus meiner Sicht ist es auch vorteilhaft, dass es sich um ein Instrumentalstück ohne Gesang handelt.» In Schupfart ertönt beim Warten die Swisscom-Melodie. «Sie lenkt von der Wartezeit ab», sagt Gemeindeschreiberin Jacqueline Stöcklin. Kurz: «Zweck erfüllt.»

Ein Moment der Stille

Ein monotones Piep-Piep, Piep-Piep hört man, wenn man in Frick weiterverbunden wird. Beruhigend auf das erregte Steuergemüt wirkt dies nur bedingt. Doch Erlösung naht: «Wir haben derzeit noch verschiedene Pendenzen mit den Einstellungen der Telefonie», erklärt Gemeindeschreiber Michael Widmer. Man werde in den nächsten Wochen vom Piepston auf Musik wechseln. «Welcher Art diese Musik sein wird, ist noch offen.»

Ohne Musik kommt Mumpf aus. «Ein Moment der Stille kann ja auch mal schön sein», sagt Gemeindeschreiber Reto Hofer. Und sein Obermumpfer Kollege Marco Treier ergänzt: «Wir haben nurp sehr kurze Wartezeiten beim Verbinden. Es lohnt sich nicht, für diese paar Sekunden eine Musik einzuspielen.»

Mit kurzen Wartezeiten begründet man die Musiklosigkeit auch in Münchwilen, Wölflinswil und Oberhof. «Bei uns muss man nicht so lange warten, dass man vor Langeweile Musik hören muss», sagt Gemeindeschreiberin Martina Schütz.

Sie selber findet jene Institutionen nervig, die nur einen Song mit Endlosschlaufe abspielen. «Die piepsigen voreingestellten ‹klassischen› Musikstücke sind auch eher grausam.» Wenn Musik, dann müsse diese abwechslungsreich und unaufgeregt sein. «Die Musik sollte so gewählt sein, dass Personen, die beispielsweise eine Reklamation anbringen wollen, durch die Musik nicht noch mehr in Rage geraten», sagt Schütz. Etwa, wenn sie wegen der hohen Steuerrechnung anrufen. Und ihr Teint irgendwo zwischen güggelrot und leichenblass mäandert.