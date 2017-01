Rückgang des Bruttogewinns

Als Bruttogewinn bezeichnet man das Ergebnis vor den Abschreibungen, den Steuern und der Reservebildung. «Trotz einer hohen Effizienz der Raiffeisenbanken hat diese wichtige Kennzahl im vergangenen Geschäftsjahr markant abgenommen», heisst es in der Mitteilung weiter – nämlich um 12,8 Prozent oder 2,6 Millionen Franken. Diese Gewinnabnahme sei einerseits auf ausserordentliche Investitionen in Bankräumlichkeiten und andererseits auf das anhaltend sehr tiefe Zinsniveau und den Margen-Rückgang zurückzuführen, so die Bankverantwortlichen.

Zum Blick in die Zukunft heisst es in der Mitteilung der Banken: «Eine eigentliche Zinswende ist nicht in Sicht, sodass dieser wesentliche Ertragspfeiler der Raiffeisenbanken weiter unter Druck ist und trotz steigendem Volumen mit einem weiteren Ertragsrückgang zu rechnen ist.» Dennoch seien die Raiffeisenbanken in der Lage mit dem erzielten Gewinn ihr Eigenkapital weiter zu stärken, um die erhöhten Regulierungsmassnahmen zu erfüllen.

An den kommenden Generalversammlungen und Mitgliederabenden in den Monaten März und April werden die einzelnen Fricktaler Raiffeisenbanken ausführlich über das abgelaufene Geschäftsjahr Bericht erstatten und die Genossenschafterinnen und Genossenschafter kulinarisch und mit attraktiver Unterhaltung belohnen. (AZ)